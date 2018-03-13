Счета граждан на Украине начнут арестовывать через интернет

Киев, , 11:01 — REGNUM На Украине начнут арестовывать счета граждан через интернет, сообщает 12 марта пресс-служба министерства юстиции Украины.

Согласно сообщению, минюст Украины планирует введением электронных арестов счетов граждан страны добиться такого же эффекта, какой был достигнут в Хорватии и Португалии. Хорватия после внедрения электронных арестов поднялась с 52-го до 7-го места в рейтинге «Ведение бизнеса — 2017», утверждают в украинском ведомстве.

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Как отмечают в минюсте, счета физических лиц-должников сегодня можно заблокировать, только отправив во все банковские учреждения сообщения по почте. За это время должники успевают выводить средства. Чтобы люди не успевали выводить свои счета, нужна возможность электронных арестов, уверены в ведомстве.

Напомним, на 1 февраля 2018 года задолженность на Украине за услуги ЖКХ составила $1,38 млрд. Также 42% украинских семей вынуждены просить помощи у государства для оплаты ЖКХ.

По мнению экспертов, это аномальная цифра, поскольку в обычных странах уровень субсидируемых семей не превышает 10%. Задолженность правительства по субсидиям составила $1,12 млрд.

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