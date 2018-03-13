В деле о нападении на охрану Красноуральского химзавода поставлена точка

Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM В Свердловской области на скамью подсудимых сели фигуранты уголовного дела о нападении на сторожей Красноуральского химического завода в январе 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 13 марта, налётчиков было четверо. Отвечать перед законом им пришлось за умышленное причинение вреда здоровью и незаконный оборот оружия.

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Как доказано в суде, преступление было совершено ночью 13 января 2017 года. Злоумышленники проникли на территорию завода и напали на трёх охранников. Нападавшие были вооружены битами, металлической трубой и саморезом. В результате вооруженного нападения сторожам завода были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе двоим из них огнестрельные ранения.

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В судебном заседании сторож ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении одного из подозреваемых в связи с примирением сторон. Суд ходатайство удовлетворил, учтя то, что обвиняемый совершил преступление впервые и небольшой тяжести, а также полностью заглаженную вину перед потерпевшим, принесённые извинения и возмещение причиненного вреда.

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Остальным нападавшим Красноуральский городской суд назначил наказания от 6,5 до 10,5 лет лишения свободы. В общей сложности в тюрьме осуждённые проведут 33 года.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента в СМИ появилась информация о якобы находившейся на территории предприятия взрывчатке, но в полицейском ведомстве опровергли данные сообщения.