СКР о ВИП-камерах в «Матросской Тишине»: «Всё законно»

Москва, , 10:44 — REGNUM Следователи СКР по городу Москве не нашли в действиях руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская Тишина» по обустройству ВИП-камер коррупционной составляющей и не стали возбуждать уголовное дело. Об этом сообщает 13 марта «Интерфакс».

Правоохранители разобрались в обстоятельствах дела, изложенных в скандальной статье о ВИП-камерах в СИЗО-1, и не нашли нарушений закона в действиях подследственного Дионисия Золотова, инициировавшего и оплатившего дорогостоящий ремонт помещений изолятора.

Напомним, в декабре 2017 года в СМИ была опубликована информация о наличии в «Матросской Тишине» комфортабельных камер, отремонтированных за счет подследственного Золотова. За пребывание подследственных в таких камерах работники ФСИН якобы получают от них крупные суммы денег. В результате того, что ситуация обрела общественный резонанс, в СИЗО-1 начались проверки.

«Не добыто данных о какой-либо коррупционной составляющей со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве при размещении следственно-арестованных в отремонтированные камеры ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается, что в ходе проверки правоохранители проверили законность проведенных ремонтных работ, изучили документы, касающиеся оплаты работ. На основании проверки был сделан вывод, что ремонтные работы в СИЗО-1 шли в полном соответствии с законодательством РФ. Следователи опросили сотрудников ФСИН, лиц, направлявших пожертвования на ремонтные работы, а также находящихся в СИЗО-1 подследственных.

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Добавим, до Следственного комитета РФ СИЗО-1 «Матросская Тишина» проверяла прокуратура Москвы, однако также не нашла в ситуации коррупционной составляющей.

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