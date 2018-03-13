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Атаковавший резиденцию посла Ирана в Вене оказался религиозным фанатиком

Общество

Полиция выяснила личность преступника и обнародовала данные расследования

Вена, 13 марта 2018, 10:40 — REGNUM  Резиденция посла Ирана в столице Австрии была атакована религиозным фанатиком, сообщает газета Kurier.

В ходе расследования полиция Вены установила, что нападение на Виллу Блаймшайн, в которой размещается резиденция посла Ирана, совершил австрийский гражданин египетского происхождения. 26-летний Мохаммед Э. был фанатичным мусульманином.

Представитель полиции Харальд Сёреш заявил в интервью местному телевидению, что нельзя исключать возможности политических и религиозных мотивов атаки. Полиция также рассмотрит версию психических проблем нападавшего.

Пресса пообщалась с близким знакомым Мохаммеда Э. Знавший его более 10 лет приятель рассказал, что тот жил в Вене вместе со своими родителями и никогда не скрывал своих религиозных взглядов, обязательно пять раз в день совершал намаз. В социальной сети Facebook он был подписан на известного немецкого экстремиста, члена салафитской группировки Пьера Фогеля. Мохаммед Э. сочувствовал политическим заключенным-суннитам в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ночь на 12 марта вооруженный ножом преступник совершил нападение на солдата, охранявшего здание резиденции посла Ирана в районе Вены Хитцинг. В ходе схватки солдат получил ножевое ранение и застрелил нападавшего из служебного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вене совершено нападение на резиденцию иранского посла

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Политическая жизнь Австрии

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