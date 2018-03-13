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В Ярославской области готовится к открытию туркомплекс «Золотое кольцо»

Общество

Техническое открытие запланировано на май

В Ярославской области готовится к открытию туркомплекс «Золотое кольцо»
Переславль

Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 марта 2018, 10:33 — REGNUM  14 марта в Переславском районе состоится презентация туристического комплекса «Золотое кольцо». Готовность кластера составляет 98 процентов, сообщили в правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM.

Техническое открытие комплекса запланировано на май, прием первых туристов начнется во втором квартале этого года.

На сегодняшний день на территории курорта расположены две 3‑ и 4-звездочные гостиницы, комплекс из 30 мини-отелей, офисный центр для туристических компаний, площадка для футбола. Дополнительно инвестором возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета.

В презентации примут участие генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал» Антон Перин, основатель и владелец гостиничной сети «Azimut Hotels» Александр Клячин, главы городов Золотого кольца России.

Строительство комплекса ведется с 2011 года. В 2015 году финансирование проекта было приостановлено. Проводились поиски инвестора. Строительство возобновилось два года назад, основным инвестором стал Внешэкономбанк.

Общий объем инвестиций в проект на 1 февраля составил порядка 4,7 миллиарда рублей.

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Развитие внутреннего туризма

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