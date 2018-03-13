Правозащитники: свобода самовыражения превыше национальной безопасности

Мадрид, , 10:10 — REGNUM Законы, обеспечивающие национальную безопасность и защищающие общество от терроризма, нарушают право людей на свободу самовыражения — к такому выводу пришли авторы доклада из Amnesty International. Об этом сообщает испанская газета El País.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала провокационный доклад, в котором обвиняет европейские страны и в частности Испанию в нарушении свободы слова и свободы выражения граждан.

Текст стал результатом расследования нескольких уголовных дел, возбужденных против нарушителей 578-й статьи Уголовного кодекса Испании. Эта статья предполагает ответственность за прославление и пропаганду терроризма в социальных сетях, а также за оскорбление жертв террористических актов. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

По убеждению авторов доклада, власти используют эту статью для «подавления политического выражения» и оказания давления на «художественное сообщество страны». Государства, по их мнению, шантажируют граждан понятием национальной безопасности, чтобы ограничить их права и свободы.

То, что испанское государство рассматривает как уголовное преступление, организация Amnesty International называет «простой шуткой». Авторы доклада требуют отменить статью 578 и освободить тех, кто подвергся преследованию за прославление терроризма в социальных сетях. В частности, они упоминают задержанных в ходе операции под названием «Паук». С 2014 по 2016 силы безопасности Испании задержали более 70 человек, привлеченных по данной статье.