Как Олег Табаков покупал на Урале обручальное кольцо

Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM На Урале скорбят в связи со смерть народного артиста СССР Олега Табакова. Жители региона вспоминают моменты, когда он приезжал в города региона.

На форумах и в социальных сетях уральцы скорбят об ушедшем кумире. И вспоминают один из последних его визитов на Урал. Тогда, в 2013 году, он принял участие в открытии выставки, посвящённой 400-летию создания династии Романовых.

А хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов напоминает о том, что последний раз Олег Табаков был в Екатеринбурге в 2014 году на открытии выставки «Великая и забытая». Эта выставка была посвящена Первой мировой войне.

«Однажды, на съемках одного из фильмов актер Олег Табаков потерял свое обручальное кольцо… новое, он поехал покупать… в Екатеринбург…», — написал Сергей Скробов на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

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