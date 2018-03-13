Люди и нелюди: в соцсетях скорбят и «радуются» смерти артиста Табакова

Москва, , 09:19 — REGNUM 12 марта в Москве на 83-м году жизни скончался советский и российский актер и режиссер, Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Соболезнования в связи с его смертью выразили тысячи человек — от первых лиц государства и коллег артистов, до сотен пользователей социальных сетей.

Друзья и коллеги Табакова не всегда могли найти слова, чтобы выразить свое горе — ушел выдающийся актер, театральный руководитель и талантливый педагог. Известие о его смерти стало, по словам режиссера Владимира Меньшова, «оглушающим».

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, выражая соболезнования семье артиста, отметила сочетание искренности, легкости, глубины и мастерства в его творчестве. Соболезнования в связи со смертью Народного артиста выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Ушел из жизни выдающийся актер, мастер перевоплощения, человек удивительного таланта, обаяния и уникального чувства юмора», — сказал Шойгу.

Пользователи соцсетей присоединились к соболезнованиям, предложив, в первую очередь, вспомнить свои любимые роли артиста. Многие постят отрывки из фильмов Табакова, предлагая запомнить его по лучшим работам.

«Сегодня в возрасте 82 лет умер Олег Табаков Он был одним из величайших людей! Навсегда в наших сердцах!», — пишет пользователь Twitter @MargaritaSavazh.

Белорусский портал Tyt. by в своем аккаунте в Twitter собрал самые яркие цитаты из разных ролей Табакова, а газета «Известия» опубликовала интервью артиста 2012 года, которое его помощница ранее посчитала слишком резким и оно не было опубликовано.

Младший сын Табакова Павел опубликовал в своем Instagram фото с отцом без подписи. Пользователи оставили тысячи комментариев со словами поддержки и соболезнований под постом.

«Неважно, знаком ты лично с человеком или же просто наблюдал его по телеэкрану. Он стал родным: голос, мимика, жесты, фразы, роли… Большая утрата. Шок. У всех в голове Матроскин, а у меня «Сирота Казанская» и «Внучка президента» — обожаю! Светлая память, Олег Павлович», — пишет пользователь tati_tati22.

Если российские комментаторы вспоминают любимые роли артиста и горюют об утрате, то на Украине нашлись те, кто начал радоваться. Так, скандальный сайт «Миротворец» вновь отличился: он назвал «первым шагом к смерти» попадание Табакова в «чистилище», то есть, в базу данных портала — за визит в Крым.

«Он ненадолго останется в памяти украинцев, но будут помнить о нем только, как о подлеце, который попал в Чистилище. Кобзону приготовиться», — написали нелюди.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов тоже отметился, написав, что ему «жаль» не Табакова, — «выжившего из ума старика, испортившего себе на старости лет карму», а дизайнера Юбера Живанши, который скончался накануне.

Политконсультант Тарас Березовец в своем Twitter подытожил претензии необандеровцев, наприсав, что Табаков запомнится тем, что «на выборах был доверенным лицом Путина, подписал обращение в поддержку аннексии Крыма и сказал об украинцах «это ж тэмни та нэграмотни люды».

Сам же Табаков несколько лет назад, говоря об украинской культуре и ее якобы «особом пути», заявил, что украинская культура была, есть и будет частью общего достояния. Иначе она растворится и сгинет.

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