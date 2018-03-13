Скандальный перформанс: в Лихтенштейне художника забросали чёрными цветами

Оренбург, , 09:17 — REGNUM В Вадуце княжества Лихтенштейн уроженец Оренбурга, художник Алекс Долль на 8 Марта задумал перформанс, посвящённый женской красоте и цветам. В рамках выставки «Цветы и красавицы» он предложил провести первый конкурс красоты и сделать его традиционным. Идею художник озвучил за месяц до своего перформанса, и она стала популярной. Но, как оказалось, пришлась по вкусу не всем. Во время церемонии открытия выставки в национальном музее княжества художника закидали чёрными цветами, сообщил Алекс Долль на своей странице в соцсети.

Протестная акция вызвала удивление у гостей художественной выставки, на которой художник представил расписанные цветами арт-объекты, яркие картины с изображением цветов, инсталляция, где световой поток «вытекает» из цветочного полотна в мир зрителя.

«У меня на выставке такое впервые. Так как эти активисты поспешили сразу удалиться, мы не поняли ни их мотивов, ни стремления», — признался Алекс Долль.

Он также отметил, что группа протестующих, бросая чёрные цветы, кричала, что современной женщине не нужно быть красивой и ей не надо дарить цветы. Художник удивился нестандартной реакции на представление в музее разных видов красоты и цветов.

Впоследствии стало известно, что праздник пыталась испортить организация Femen, а среди тех, кто бросал чёрные цветы, были замечены мужчины.

В соцсетях «цветочная акция протеста» вызвала бурное обсуждение. Пользователи возмутились наглостью участников протеста, которые позволили себе выступить от лица современных женщин и высказать своё мнение от лица большинства. В комментариях звучат слова поддержки и благодарности за перформанс художнику.

Между тем, церемония открытия выставки «Цветы и красавицы» успешно продолжилась, и её красивым финалом стало награждение победительницы конкурса красоты. Даме вручили корону, которую планируют ежегодно передавать победительницам конкурса.