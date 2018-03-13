Неудавшегося наркосбытчика осудили в Югре

Ханты-Мансийск, , 08:50 — REGNUM Попытка «подзаработать» на наркотиках стоила жителю города Когалыма свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры 13 марта, приговор мужчине зачитали в Сургутском городском суде.

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Доказательств вины наркостыбчика следствие предоставило достаточно. Установлено, что продавать синтетические наркотики злоумышленник собирался в августе 2017 года. Приобретённые запрещённые вещества он планировать сбывать в Сургуте через систему тайников и посредством Интеренета.

«Однако довести до конца свой преступный умысел подозреваемый не смог, поскольку его деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в надзорном ведомстве.

Теперь ближайшие 8,5 лет неудавшемся наркоторговцу придётся провести в колонии строго режима. Такой приговор мужчине вынес суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 марта, в Югре за аналогичные преступления были осуждены двое жителей Нижневартовска. Они занимались незаконным распространением наркотических средств путем закладок в «тайники» посредством Интернета на территории города. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в сентябре 2017 года. У подозреваемых изъяли почти один килограмм наркотиков. Каждый из наркодилеров получил почти по 10 лет тюрьмы и штраф.

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