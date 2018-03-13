Вулкан Эбеко на северокурильском острове «плюётся» пеплом

Южно-Сахалинск, , 08:32 — REGNUM Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской Гряды утром 13 марта выбросил столб пепла. Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столб поднялся на высоту до 2,7 км.

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Облако пепла пошло на северо-восток от вулкана. Отмечается, что новые выбросы могут произойти в любое время. Это может препятствовать полётам на низкой высоте и повлиять на работу аэропорта Северо-Курильска. Кроме того, учёные считают, что сильные выбросы пепла Эбеко могут представлять опасность для населения Северо-Курильска.

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Вулкан Эбеко, высота которого достигает почти 1,16 км, расположен в северной части хребта Вернадского, в 6 км от Северо-Курильска. Вулкан активизируется один раз в 25−30 лет. Его активность возобновилась в октябре 2016 года, до этого он извергался в 2012 году.

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