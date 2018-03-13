В Оренбуржье пикетчики добились исполнения требований

Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области после проведённого жителями двух многоквартирных домов пикетов против двойных квитанций за тепло с визитом находится губернатор Юрий Берг. Он встретился в участниками протестной акции и представителями компании «Энергоресурс», которая продолжает отправлять жильцам счета за отопление. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы губернатора и областного правительства Елена Лапаева, достигнута договорённость, людям обещали решить их проблему.

«Ситуация отрабатывается. Ни у кого не вызывает сомнений то, что проблема будет решена», — сказала Лапаева.

Встреча была короткой, но продуктивной. По её итогам губернатор резюмировал, что у жителей нет долгов перед «Энергоресрусом», а у участников пикета появилась уверенность, что по платежам сделают перерасчёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Кувандыке перед зданием местной администрации прошёл пикет жителей двух многоквартирных домов. Они протестовали против двойных квитанций. Жильцы перешли на автономное отопление, отказавшись от центрального. Несмотря на это, компания «Энергоресурс» продолжала присылать квитанции за центральное теплоснабжение. В отдельных случаях сумма долга, который накопился, составляла 13 тыс. рублей. Жители возмутились тому, что должны платить за услугу, которую уже не получают и с протестным настроением вышли на улицу. В этот же день глава Кувандыкского городского округа Владимир Гончаров выразил мнение, что жителям должны сделать перерасчёт, и этот шаг будет правильным.

Примечательно, что в Оренбуржье сложилась разная практика в отношении жителей, которые отдали предпочтение индивидуальному отоплению. Например, в Медногорске горожане добились освобождения от оплаты услуги за центральное отопление. Однако в Бугуруслане суд встал на сторону ресурсоснабжающей организации. И суд, и госжилинспекция, и прокуратура указали на нормативно-правовые акты, согласно которым из-за технологической особенности доставки тепловой энергии в дом после демонтажа радиаторов центральный обогрев жилого дома не прекращается, поэтому не прекращается взимание платы за услугу центрального теплоснабжения.

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