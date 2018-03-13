Стычка в Вероне: боец АТО опубликовал видео с инцидентом с Шейниным

Киев, , 08:21 — REGNUM Бывший боец силовой операции Киева в Донбассе Валерий Ананьев разместил на своем YouTube-канале видео встречи в итальянской Вероне с ведущим российского Первого канала Артемом Шейниным.

На видео видно, что беседу начал Ананьев. Он спросил у Шейнина, не российский ли он журналист, после чего отметил, что плохо то, что местом встречи оказалась Италия.

«Если бы мы с вами встретились в другом месте, я бы вас задушил», — сказал Ананьев.

Журналист сделал попытку уйти, но Ананьев его догоняет и начинает спор, обвиняя Шейнина в «пропаганде войны». Мужчины начали спорить о том, кто воевал «за свой народ».

Шейнин заявлял, что верит словам, которые он произносит во время телепередач, а Ананьев, в итоге, ушел, плюнув оппоненту в лицо.

Инцидент произошел в Вероне 9 марта. Ананьев позже заявлял, что «чуть не убил» российского журналиста.

Шейнин это опроверг, сказав, что нападения не было, в него действительно плюнули и это была «спланированная провокация». Журналист также пояснил, что знал об Ананьеве и до инцидента.