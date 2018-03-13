В Узбекистане осужден боевик, воевавший в Сирии

Ташкент, , 08:21 — REGNUM Гражданин Узбекистана Абдубосид Ахмаджонов приговорен к тюремному заключению за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических групп. Такое решение принял Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана.

«А.Ахмаджонов (…) приговорен к 15 годам тюремного заключения за участие в вооруженных действиях в составе радикальных экстремистских организаций, а также соучастие в подготовке теракта в одном из городов РФ», — уточнил РИА «Новости» представитель суда.

По данным следствия, уроженец Маргилана попал под влияние представителей радикальной группировки «Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2012 году, когда находился в Турции. В январе 2016 года злоумышленник прибыл в Сирию, где присоединился к рядам боевиков. В Турцию мужчина вернулся после того, как боевики в Сирии понесли серьезные потери.

«Он (Ахмаджонов) решил вернуться в Турцию, — пояснил собеседник агентства. — Однако перед ним было поставлено условие: принять участие в подготовке теракта в одном из городов РФ за вознаграждение в размере $15 тыс.».

Боевик, который прошел «курсы» по изготовлению взрывчатки, был задержан спецслужбами Узбекистана и Турции в середине 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Сирии продолжается около семи лет. Благодаря вмешательству ВКС РФ в сирийский конфликт террористы были изгнаны из ключевых районов страны.

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