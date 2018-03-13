В Каспийском море прошло учение с применением вооружений РК «Татарстан»

Ростов-на-Дону, , 08:11 — REGNUM Военное учение в рамках отработки специальной задачи состоялось в Каспийском море с применением вооружений ракетного корабля «Татарстан», сообщил 13 марта глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Личный состав ракетного корабля «Татарстан» успешно поразил воздушную, морскую и береговую цели из различных видов вооружения корабля», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В ходе учения моряки корабля отработали стрельбы из артиллерийского комплекса АК-630М, артиллерийской установки АК-176М и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса ЗРАК «Палаш». С поставленными задачами экипаж справился успешно.

Отмечается, что одной и целей данного учения была необходимость подтвердить готовность к выполнению задач одиночным кораблем в море.

Кроме того, моряки отработали алгоритм действий личного состава корабельного боевого расчета от получения целеуказания до производства стрельбы по имитируемой цели.

Добавим, в начале марта 2018 года ракетный корабль «Татарстан» уже принимал участие в тактическом учении, направленном на отработку действий в случае применения условным противником оружия массового поражения. РК «Татарстан» вошёл в состав Каспийской флотилии в 2003 году и был назначен флагманским кораблём.

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