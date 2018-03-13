Самые большие качели в Москве появятся в парке «Остров мечты»

Москва, , 08:04 — REGNUM В Москве установят самые большие качели в городе. Качели появятся в строящемся парке «Остров мечты», сообщается на портале мэра Москвы.

Гигантские качели смогут поднимать посетителей на высоту до 20 метров. Одновременно на качелях смогут покачаться 40 человек.

Аттракцион в парке «Остров мечты» появится в тематической зоне, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам и будет носить название «Храм огня».

Качели расположат в центре импровизированного святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев.

Посетители будут качаться на качелях над водяными струями светомузыкальных фонтанов и потоками искусственного огня. Пламя создадут при помощи спецэффектов.

Качели будут работать в нескольких режимах — от спокойного до экстремального, который предусматривает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение.

Аттракцион рассчитан на разные возрастные группы, его смогут посещать и дети старше 11 лет.

В мэрии отметили, что в мире всего несколько десятков подобных аттракционов.

Помимо гигантских качелей в парке установят аттракцион «американские горки». В отличие от большинства европейских и американских аналогов, они будут «темными», тележки смогут развивать скорость до 80 км/час.

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Как сообщало ИА REGNUM, открытие парка «Остров мечты» запланировано на 2019 год. Его создают в Нагатинской пойме на территории площадью около 100 гектаров. Он будет включать природную зону и крытый парк аттракционов.

Напомним, власти Москвы одобрили строительство «Острова мечты» в мае 2015 года. Парк строят на средства частного инвестора. Инвестиции в создание парка составляют более 1,5 млрд долларов.

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