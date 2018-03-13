Военно-морской флот России сохранит АПЛ на двух флотах на должном уровне

Санкт-Петербург, , 07:53 — REGNUM Российский Военно-морской флот сохранит группировки атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанских флотах на должном уровне, заявил в рамках торжественного вечера, посвященного 60-летию атомного подводного флота России, главком ВМФ РФ Владимир Королев.

По его словам, речь идет о пополнении подводных сил новыми атомными подлодками четвертого поколения. После перехода на строительство подлодок пятого поколения ‑ и ими.

«Я имею в виду сбалансированный и эффективный по своему составу потенциал атомной составляющей подводных сил на севере и Тихом океане», — сказал Королев.

Также главком заявил, что подводные силы всех флотов в 2018 году проведут более 500 учений. Говоря о 2017 годе, Королев отметил, что российские подводники находились в море более чем в два раза дольше, чем в предыдущие периоды.

Уровень наплаванности в сравнении с 2015—2016 годом вырос более, чем в два раза. За спиной у подводников более 3000 ходовых суток, выполнено более 150 практических боевых упражнений, уточнил Королев.

Кроме того, главком отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы. Он отметил большое значение межфлотских переходов с Севера на Атлантику.