Впервые за три года в России сократилась смертность от рака

Москва, , 07:51 — REGNUM В России впервые за пять лет показатель смертности от новообразований опустился ниже 200. Теперь он составляет 196,9 случая на 100 тыс. населения. Кроме того, снизилась в стране и смертность от рака — это произошло впервые за три года. Таковы данные Росстата.

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Так, если в 2015 году рост этого показателя составлял 4,1% (за 11 месяцев 2015 года), то в 2017 году рак унёс жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем в 2016-м.

В Минздраве связывают такую положительную динамику с проведением массовых обследований пациентов, позволяющих выявить онкологические заболевания на ранних стадиях. Сейчас этот показатель составляет около 56%.

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На фоне снижения смертности от рака статистика говорит о росте количества больных онкозаболеваниями. Так, за последние десять лет совокупный показатель распространенности злокачественных новообразований вырос на 38,8% и в 2016 году составил 2403 случая на 100 тыс. населения. По словам специалистов, увеличение связано с улучшением диагностики.

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Добавим, что за пять лет объём высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями увеличился в 2,5 раза, пишут «Известия». Если в 2012 году её получили 68 тыс. человек, то в 2017-м — 172,2 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности принятия специальной общенациональной программы по борьбе с онкологией. Глава государства отметил, что к решению этой задачи необходимо активно привлечь науку, отечественную фарминдустрию. Кроме того, по словам президента, необходимо провести модернизацию онкоцентров, «выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека».

Добавим, что с 1 января 2009 года до 1 января 2015 года в 64 регионах России действовала Национальная онкологическая программа по совершенствованию оказания медицинской помощи. На неё было потрачено 47 млрд рублей, но первоначальных расчётов программа не оправдала. Ежегодная смертность от онкологии снизилась всего на 1% из запланированных четырёх.

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