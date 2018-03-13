Катки в Москве продлят работу до 19 марта

Москва, , 07:35 — REGNUM В Москве катки в городских парках продолжать работать пока будет сохраняться морозная погода, сообщается на портале мэра Москвы.

Изначально сезон планировалось закрыть 11 марта, но из-за морозов катки в 19 столичных парках будут открыты, как минимум, еще неделю — до 19 марта.

Покататься на коньках можно в саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других парках.

В департаменте культуры утоснили, что катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока будут позволять погодные условия.

Каток в Бабушкинском парке будет открыт до 18 марта. В последний день работы посещение буде бесплатным.

Стоит отметить, что за зимний период 2017—2018 гг. катки в Москве посетили более 2 млн человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом сезоне (2016−2017 гг.).

В сезоне 2017−2018 гг было открыто более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 марта в 16-ти городских парках прошла ежегодная акция «Ночь на катке». Акция проводилась в преддверии закрытия ледового сезона в Москве. Посетить катки в эту ночь можно было бесплатно.

Напомним, зимний сезон в московских парках открылся с 11 ноября 2017 года. За зимний период в столичных парках проведено 3,2 тысячи различных мероприятий.

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