Двойные стандарты Якутии: для депутатов УАЗ опасен, а многодетным – пойдёт?

Якутск, , 07:04 — REGNUM В Якутии пытаются выяснить, почему депутатам на бюджетные деньги покупают иномарки, а многодетным — УАЗы. Автомобили, которые чиновники ранее называли очень дорогими в обслуживании и небезопасными, теперь с гордостью дарят семьям, воспитывающим десять и более детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В республике разгорается очередной скандал.

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Повод для народного возмущения дали в правительстве региона, опубликовав информацию о на первый взгляд вполне добром деле: воспитывающей 11 детей семье подарили многоместный УАЗ — «санитарку». Такие автомобили в Якутии дарят всем многодетным, имеющим 10 или более несовершеннолетних детей. В рамках исполнения регионального закона с 2012 по 2018 год аналогичные УАЗы были вручены уже 32 семьям.

«Это не подарок, а подачка», «21-й век, а УАЗы и до сих пор дарят. Ну, для разбитых дорог, наверное, подходит…», «Мне стыдно за свою страну. За нищету народа, который рад любому халявному подарку», «К УАЗу надо сверху дарить минимум 200 тысяч, чтобы довести машину до северной кондиции», — комментируют жители республики в соцсетях щедрый подарок от руководства республики.

Рассуждения оппонентов о том, что содержание иномарки многодетная семья не потянет, в обсуждениях гасятся на корню.

«Ну так надо спросить, почему семья не может содержать более комфортную и безопасную машину? Почему люди рискуют своими жизнями и ездят на дешевке? Это как подарить жене дешевый пуховик вместо дорогой шубы и сказать, ну ты ж не соответствуешь ей, надо ее содержать, в химчистку отдавать. Да, УАЗ — наша машина, дешевый пуховик — наша одежда, туалеты на улицах — наши туалеты, деревяшки, в которых все горят, — наши дома. Ну и далее список можно продолжать. А почему так? Так что правильная статья. Почему многодетной семье сложно содержать «Крузак»? — задаются вопросом жители Якутии.

«Крузаки» (Toyota Land Cruiser) — для Якутии болезненная тема. Именно эти автомобили закупало в 2011 году правительство республики, а в 2015-м — Госсобрание. Возмущавшиеся тогда тратами на иномарки из бюджета жители Якутии теперь задают логичный вопрос: чем многодетные семьи хуже депутатов и чиновников?

Сэкономить, купив себе УАЗ, чиновники тогда не хотели, объясняя, что эти машины слишком дороги в обслуживании и небезопасны.

«Если бы мы покупали, например, УАЗ, то после каждой поездки в улуc приходилось бы серьезно тратиться на ремонт этих машин, а Land Cruiser в этом плане выглядит намного выигрышнее», — вспоминает аргумент главы Якутии Егора Борисова YKTIMES.RU.

«Эти уазики через год эксплуатации начинают разваливаться на ходу, и их содержание становится дороже японских внедорожников», «По дороге в дальний улус «Патриоты» ломаются прямо на дороге», «Я даже слышать не хочу про УАЗ! У меня сын погиб из-за того, что тормоз отказал на «Патриоте». Известный писатель Николай Лугинов попал в ДТП из-за этой машины. Не говорите мне про УАЗ!», — цитирует издание депутатов.

«Дело не в «крутизне» машины, а в её надёжности. Для сравнения: три года назад мы обновили Prado и закрепили за одним из министерств. Пробег за это время составил почти 300 тысяч километров по бездорожью по всей республике — и ни одного серьезного ремонта, так, только масло поменять. Теперь возьмем новые UAZ Patriot, приобретенные в октябре прошлого года. В этом месяце у восьми из них во время отчетов правительства вышла из строя ходовая часть. Машины ломались в Томторе, Вилюйске, почти везде. Каждый раз приобретать деталь, которая стоит в среднем 30 тысяч рублей, отправлять туда механика — Patriot, несмотря на свою невысокую цену, в конечном итоге обходятся намного дороже, чем Prado», — доказывал необходимость покупать именно иномарки руководитель управления делами главы и правительства Якутии Владимир Кожевников.

Тем не менее, как показало время, ремонт «крузаков» тоже встал Госсобранию в копеечку: судя по информации из госзакупок, сумма трат на запчасти и техобслуживание приобретённых в 2015 году автомобилей уже приблизилась к отметке в полмиллиона рублей.

Чиновники Якутии и сейчас не экономят на себе, покупая УАЗы. Toyota Land Cruiser 200 за 1,5 млн рублей приобретает администрация Чурапчинского района, а ранее автомобилями этой же марки обзавелись власти Сунтарского, Усть-Алданского, Амгинского районов, а также посёлка Витим в Ленском районе республики. Пока многодетным продолжают дарить УАЗы, мэрия города Ленска покупает себе Renault Sandero не ранее 2017 года выпуска, гордума Якутска пытается купить три Nissan Almera в комплектации Comfort и Toyota Camry в комплектации «Престиж», управление финансов Нюрбинского района республики приобретает для своих нужд автомобиль марки Nissan за 1,2 млн рублей. Для многодетных тем временем продолжают приобретать через сайт госзакупок те самые УАЗ-220 695−04, аукцион с максимальной ценой 736 тыс. рублей проводит Сунтарский район — видимо, приобретённый автомобиль щедро подарят многодетным.

Как сообщало ИА REGNUM, для спикера гордумы Якутска Александра Саввинова каждый год арендуют внедорожник, тратя на эти цели каждый раз по 800 тыс. рублей. Необходимость аренды для председателя городского представительного органа именно автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в думе объяснили тем, что в авто отечественного производства возить его опасно: двухметровый спикер плохо туда помещается.

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