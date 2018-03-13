Страшная находка в Татарии: трупы бездомных собак бросили на свалке

Казань, , 06:06 — REGNUM История с бездомными собаками и тендером на их умерщвление получила печальное продолжение — жители одного из посёлков Татарии нашли на местной свалке многочисленные трупы животных. «Находку» обнаружил житель Тукаевского района, после чего о ней сообщили в Госветобъединение района, ведь кроме моральной стороны вопроса, есть ещё и санитарные нормы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скандал, связанный с бездомными животными, разгорелся в Татарии в марте 2018 года, когда зоозащитникам удалось добиться отмены тендера, проводимого исполкомом Набережных Челнов. Годовой контракт с начальной ценой лота чуть более 1,631 млн рублей, предполагал отлов1 770 кошек и собак, из которых 1 539 были включены в графу «на умерщвление». Именно точное количество животных, приговорённых к смерти, и вызвало негодование зоозащитников. Их аргументы показались антимонопольному ведомству весомыми и тендер был отменён. На сегодня схожие аукционы проводятся ещё в ряде муниципальных образований республики и в ряде из них также определено точное число бездомных животных, которые будут убиты. А пока власти определяются с исполнителями в посёлке Татарстан Тукаевского района Татарии кто-то уже взял на себя эту роль.

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В одной из крупнейших групп Тукаевского района появилось анонимное сообщение о том, что на свалке посёлка появились трупы собак.

«Вот такие животные лежат на свалке Масляковка в посёлке Татарстан. Убитые собаки, отстреливали их перед сходом граждан в посёлке и выбросили сюда. Вот Вам год экологии. Весна на улице. Кроме очевидного нарушения норм санитарии и ветеринарного надзора, возникает вопрос, а сама свалка в черте населённого пункта легальная?» — вопрошает местный житель, чьё сообщение в тот же день направили руководителю Госветобъединения района.

По данным набережночелнинских СМИ, трупы животных утилизировали.

«Собаки было осмотрены. На животных пулевых ранений не обнаружено, но трупы были уже достаточно старые. Им примерно месяц. Было принято решение утилизировать останки в биотермической яме. Место, где животные были обнаружены, ветеринар обработал дезинфицирующим средством», — цитирует начальника местного объединения Ленара Хайбуллина издание Chelny-biz.ru.

Жители района возмущены сложившейся ситуацией и требуют у властей найти виновника и привлечь к ответственности.

«Бросать на свалке это вообще не выход, начнётся разложение и тому подобное. Должно быть всё правильно, а виновных наказать», «Жалко их. Люди сами виноваты, что плодят бездомных. А если бы их родных так вот покидали. Это тоже живые существа и они имеют право на жизнь. Кругом хаос, жестокость, насилие и безразличие», «Общество судят по отношению как оно относится к старикам и животным! Больное общество!» — пишут жители республики.