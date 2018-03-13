Глава Удмуртии будет проводить совещания правительства на английском языке

Ижевск, , 01:16 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе встречи со студентами Глазовского университета заявил, что совещания в правительстве республики будут проходить частично на английском языке. Но пока есть другие задачи, а использование английского откладывается до 2019 года.

Бречалов отметил, что задача об изучении нового языка и проведении на нем совещаний с 1 января была сформирована в адрес правительства, сообщает ИА «Удмуртия».

"Собственно, я понял, что it’s not possible (это невозможно — прим. ИА REGNUM). И мы перенесли это на год. Потому что нужно сперва каким-то другим вещам научиться», — полагает Бречалов.

По мнению главы региона, если Удмуртия позиционирует себя как часть глобального мира, правительственный менеджмент, занимающийся привлечением инвестиций, должен владеть международным языком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Бречалов грозился, что обяжет глав муниципалитетов выучить английский язык до нового года. Также глава Удмуртии рассказал случай, когда он в одном из мессенджеров обратился к подчиненным на английском, а ответили ему по-удмуртски.

Бречалов оценил шутку, но при этом отметил, что английский язык необходим, так как это нужное средство коммуникации.

На прошлой неделе в ходе встречи со студентами Удмуртского университета глава республики признался, что не знает удмуртского языка. Но для тех, кто транслирует проекты региона на мировом рынке, в настоящее время важнее знать английский. Однако он заверил, что будет всеми способами поддерживать сохранение языка, традиций и культуры Удмуртии.