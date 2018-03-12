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96-летний бухгалтер Освенцима скончался в Германии, так и не попав в тюрьму

Общество

В 2015 году Оскар Грёнинг был приговорён германским судом к четырём годам лишения свободы

Берлин, 12 марта 2018, 22:41 — REGNUM  В Германии в возрасте 96 лет скончался бывший бухгалтер фашистского концлагеря Освенцим Оскар Грёнинг, приговоренный к тюремному заключению в 2015 году, передаёт Spiegel.

Как сообщается, Грёнинг умер в больнице в минувшую пятницу, 9 марта. Причина его смерти не уточняется.

Напомним, суд приговорил Грёнинга к четырём годам лишения свободы, однако защита обжаловала приговор, сославшись на возраст мужчины и состояние его здоровья.

В ноябре 2017 года суд подтвердил приговор, однако Грёнинг так и не попал тюрьму, поскольку находился в больнице. Предполагалось, что наказание осуждённый начнет отбывать только тогда, когда врачи сочтут, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Оскар Грёнинг был признан виновным в причастности к уничтожению 300 тысяч человек в концентрационом лагере, действовавшем в 1940—1945 годах на присоединенной к Германии территории Польши.

Суд установил, что Грёнинг непосредственно не расправлялся с узниками, однако он принимал и регистрировал деньги, отобранные у поступавших в лагерь людей.

По окончании Второй мировой войны Грёнинг был оправдан комиссия по военным преступлениям. Обвинение о соучастии в убийствах ему вновь предъявили в 2014 году.

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