МЧС предупреждает о гололёде в Москве и Подмосковье

Москва, , 21:36 — REGNUM В Московском регионе в ночь на 13 марта ожидается образование гололедицы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие один-три часа 12 марта с сохранением ночью 13 марта в Москве и Московской области ожидается местами гололёд», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС призывает автомобилистов снизить скорость движения по дорогам, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам рекомендуется обозначать себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.

Напомним, ранее сегодня в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидаются ледяные дожди, снегопад и резкое похолодание.

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