Жертвами банды педофилов стали сотни детей. В одном маленьком городе

Телфорд, Великобритания, , 21:02 — REGNUM Жертвами банды педофилов в городе Телфорд в центральной Англии могли быть до тысячи несовершеннолетних девочек, многие — в возрасте до 11 лет, 12 марта сообщает британское издание The Mirror.

Согласно расследованию, которое издание проводило 18 месяцев, банда педофилов, по преимуществу из выходцев с Ближнего Востока, действовала в 170-тысячном городе с 1980-х годов.

Бандиты похищали, насиловали, избивали и накачивали наркотиками несовершеннолетних девочек, держали в заключении, продавали в качестве секс-рабов, некоторых — убивали.

Журналисты смогли взять интервью у 12 жертв, которые смогли назвать около 70 насильников и похитителей, которые годами действовали в городе безнаказанно.

По словам жертв, о происходящем в городе отлично знали и полицейские, сталкивавшиеся с «малолетними проститутками», и врачи, делавшие несовершеннолетним девочкам аборты, и члены городского совета Телфорда.

Более того, в 2016 году депутат Люси Аллан, к которой обратились жертвы насилия, призвала к расследованию преступлений банды педофилов в Телфорде.

Однако сотрудники полиции и члены городского совета каким-то образом «убедили» министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, что расследование проводить не нужно.

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