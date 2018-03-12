Понедельник, 12 Марта 2018 года
21:30:46 МСК

Жертвами банды педофилов стали сотни детей. В одном маленьком городе

Общество

Банда педофилов действовала в английском городе Телфорд с 1980-х годов

Телфорд, Великобритания, 12 марта 2018, 21:02 — REGNUM  Жертвами банды педофилов в городе Телфорд в центральной Англии могли быть до тысячи несовершеннолетних девочек, многие — в возрасте до 11 лет, 12 марта сообщает британское издание The Mirror.

Согласно расследованию, которое издание проводило 18 месяцев, банда педофилов, по преимуществу из выходцев с Ближнего Востока, действовала в 170-тысячном городе с 1980-х годов.

Бандиты похищали, насиловали, избивали и накачивали наркотиками несовершеннолетних девочек, держали в заключении, продавали в качестве секс-рабов, некоторых — убивали.

Журналисты смогли взять интервью у 12 жертв, которые смогли назвать около 70 насильников и похитителей, которые годами действовали в городе безнаказанно.

По словам жертв, о происходящем в городе отлично знали и полицейские, сталкивавшиеся с «малолетними проститутками», и врачи, делавшие несовершеннолетним девочкам аборты, и члены городского совета Телфорда.

Более того, в 2016 году депутат Люси Аллан, к которой обратились жертвы насилия, призвала к расследованию преступлений банды педофилов в Телфорде.

Однако сотрудники полиции и члены городского совета каким-то образом «убедили» министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, что расследование проводить не нужно.

Читайте ранее в этом сюжете: Из США в Литву экстрадируют фигурантку крупнейшего педофильского скандала

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить