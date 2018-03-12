«Почту России» обвинили в краже посылок из Китая и Сингапура

Москва, , 20:41 — REGNUM Один из пользователей портала Pikabu обнаружил сотни вскрытых посылок возле здания «Почты России». В московском районе Чертаново он наткнулся на гору вскрытых бандеролей из Сингапура и Китая, большую часть из которых, судя по квитанциям, составляли мобильные телефоны.

«Сегодня гулял с дитём и за ЦТП вижу картину с кучей мусора, посмотрел поближе — ба, упаковки от посылок, за сотню точно. Вначале подумал: «Кто ж так много заказывает?» А по факту это посылки в разные регионы, в основном, мобильники», — пишет пользователь downpr.

Он добавил, что все посылки были вскрыты, а их содержимое отсутствовало. При этом пользователь под ником downpr проверил несколько трек-номеров на сайте «Почты России». Оказалось, что все они якобы находятся в пути.

Немного позже пользователь дополнил свой пост, опубликовав еще несколько фотографий с пустыми упаковками от посылок. При этом он намеренно не скрыл трек-номера, чтобы каждый желающий мог проверить, действительно ли посылка значится в пути. На фотографиях видно, что посылки должны были доставить в различные города России.

Менее чем за сутки запись набрала порядка 9 тыс. лайков и более 700 комментариев. Пользователи портала возмущаются и требуют привлечь внимание правоохранительных органов.

«Блин, вот почта. Может, их как-то можно привлечь за это?» — предложил AiXs.

Пользователь Pikabu Евгений и вовсе нашёл среди открытых посылок свою. Он рассказал, что один из пользователей портала сообщил ему о краже посылки, после чего Евгений проверил трек-номер и обнаружил, что это действительно его заказ. В доказательство слов он приложил фотографии с одинаковыми трек-номерами.

«Один из пикабушников позвонил и говорит, мол твоя посылка украдена, скинул ссылку на пост. Пробил трек, и правда, на последнем фото моя посылка. Внутри был смартфон за $88,86», — признался Евгений.

Другие пользователи портала тоже поделились своими историями, в которых они сталкивались с пропажей посылок.

«С почты как с гуся вода. В моей истории с кражей посылки даже после акта о вскрытии посылки, что там нет телефона, посылка пошла обратно в Сингапур с тем же весом как до кражи. Получается, я как бы «отказался» от посылки, а факта кражи и не было», — рассказал Pupirk.

«У меня парень три раза один и тот же кухонный термометр (не помню название) с дистанционным пультом заказывал у разных продавцов, и все три раза их «теряли». Он писал заявление, а ему отвечали типа «Мы ничего не найдем, и искать толку нет», — пишет Erumila.

Корреспондент ИА REGNUM обратился к официальному представителю «Почты России» в социальных сетях Дмитрию Маркину за комментарием по факту вскрытых посылок.

«По данному факту уже проводится проверка», — ответил он.

Работа «Почты России» периодически вызывает нарекания со стороны пользователей социальных сетей. В минувшие выходные в сети появилось видео, в котором несколько сотрудников ведомства разгружают фургон с посылками в Ноябрьске (ЯНАО). На кадрах видно, что они бросают мешки с корреспонденцией и посылками на крыльцо здания, изредка сопровождая процесс комментариями.

Еще один ролик привлек внимание социальных сетей в феврале. На видео, предположительно заснятом на железнодорожной станции в Приамурье, видно, как две сотрудницы очень быстро разгружают почтовые отправления, часть из них бросая на платформу.