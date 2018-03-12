Понедельник, 12 Марта 2018 года
21:31:34 МСК

Узбекистан организовано направит мигрантов в Турцию

Общество

Турецкая туристическая компания Tayga grup набирает работников

Ташкент, 12 марта 2018, 20:18 — REGNUM  Турецкая туристическая компания Tayga grup и агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана подписали соглашение, которое позволяет гражданам Узбекистана организовано устроиться на работу в сфере туристического бизнеса, сообщает 12 марта «Sputnik Узбекистан».

Представитель турецкой компании Мехмет Явуз Калкан сказал, что в настоящее время в Турции востребованы кадры в сфере туристического бизнеса.

В частности, Tayga grup набирает посудомойщиков, горничных, аниматоров, официантов, барменов, поваров. Компания обещает платить $430 в месяц, оплатить перелет, питание и проживание.

Отметим, Tayga grup была основана в 2006 году. Компания занимается туристическим бизнесом в Анталии, Стамбуле, Измире, Мугле, Денизли и Газиантепе.

Напомним, в настоящее время основной поток узбекистанских мигрантов отправляется на заработки не организовано, в том числе с использованием нелегальных каналов.

Однако власти Узбекистана уделяют этому вопросу большое внимание, пытаясь организовать поток миграции. В начале марта президент республики Шавкат Мирзиёев принял постановление, которое направлено на организацию потока трудовых мигрантов и повышение их безопасности.

В частности, трудовым мигрантам предоставляются скидки на билеты в проезд и на самолет, банки выделяют кредиты для сбора в поездку, открываются центры обучения языку и профессии.

Читайте также: В Узбекистане трудовых мигрантов обучат профессиям и языкам

Читайте ранее в этом сюжете: Мигранты из Узбекистана получат скидки на железнодорожные и авиабилеты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить