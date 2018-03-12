Узбекистан организовано направит мигрантов в Турцию

Ташкент, , 20:18 — REGNUM Турецкая туристическая компания Tayga grup и агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана подписали соглашение, которое позволяет гражданам Узбекистана организовано устроиться на работу в сфере туристического бизнеса, сообщает 12 марта «Sputnik Узбекистан».

Представитель турецкой компании Мехмет Явуз Калкан сказал, что в настоящее время в Турции востребованы кадры в сфере туристического бизнеса.

В частности, Tayga grup набирает посудомойщиков, горничных, аниматоров, официантов, барменов, поваров. Компания обещает платить $430 в месяц, оплатить перелет, питание и проживание.

Отметим, Tayga grup была основана в 2006 году. Компания занимается туристическим бизнесом в Анталии, Стамбуле, Измире, Мугле, Денизли и Газиантепе.

Напомним, в настоящее время основной поток узбекистанских мигрантов отправляется на заработки не организовано, в том числе с использованием нелегальных каналов.

Однако власти Узбекистана уделяют этому вопросу большое внимание, пытаясь организовать поток миграции. В начале марта президент республики Шавкат Мирзиёев принял постановление, которое направлено на организацию потока трудовых мигрантов и повышение их безопасности.

В частности, трудовым мигрантам предоставляются скидки на билеты в проезд и на самолет, банки выделяют кредиты для сбора в поездку, открываются центры обучения языку и профессии.

Читайте также: В Узбекистане трудовых мигрантов обучат профессиям и языкам

Читайте ранее в этом сюжете: Мигранты из Узбекистана получат скидки на железнодорожные и авиабилеты