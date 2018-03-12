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Названа дата прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Общество

Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни

Москва, 12 марта 2018, 19:01 — REGNUM  Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым, скончавшимся сегодня в Москве, состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова, сообщил журналистам замминистра культуры России Александр Журавский.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичном правительстве сообщает, что Олег Табаков может быть похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как передавало ИА REGNUM, актёр и режиссёр театра и кино, педагог Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после нескольких месяцев тяжёлой болезни.

В ноябре минувшего года артист был госпитализирован. Медики ввели Олега Табакова в состояние искусственной комы.

Почти два последних десятилетия Табаков работал художественным руководителем МХТ имени Чехова.

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