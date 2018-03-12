Петербург и Ленобласть находятся на пике гриппа, но эпидемии нет

Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге на 10-й неделе текущего года повысилась по сравнению с предыдущими неделями 2018 года, но по-прежнему находится ниже уровня эпидемического порога — на 9,8%.

Еще более низкие показатели заболеваемости отмечены в Ленинградской области: здесь идет снижение уровня инфекции. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили городское и областное управления Роспотребнадзора.

По данным городских санитарных врачей, максимальная регистрация — 14 248 случаев заболевания гриппом и ОРВИ — зафиксирована 5 марта, при дневном пороговом значении в размере 11 580 случаев.

«Число госпитализированных увеличилось на 19,6% за счёт роста госпитализации взрослых на 45,5%. Госпитализация составила от 218 до 245 пациентов в день. Удельный вес детей среди госпитализированных больных — 56,3%», — отметили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Заболеваемость детей до двух лет ниже эпидемического порога на 28%, детей 3−6 лет — ниже на 16,1%, школьников 7−14 лет — ниже на 15,1%, взрослых — ниже на 18%.

По результатам лабораторных исследований, доля вирусов гриппа в общем объеме найденных вирусов увеличилась до 67%. Другие респираторные вирусы составили 33% от общего числа находок эпидемиологов.

В связи с отсутствием более 20% детей приостановлен образовательный процесс в 16-ти классах пяти школ и в трех группах трех детских дошкольных учреждений Санкт-Петербурга.

В соседней Ленинградской области на 10-й неделе 2018 года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом, находится ниже порогового значения на 47,6%.

Причем, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах. По данным областного управления Роспотребнадзора, 57,8% из числа всех заболевших — дети до 14 лет. Госпитализировано за неделю 122 человека, из них 81 — дети.

Наибольшие относительные уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения отмечаются в Выборгском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Тихвинском, Тосненском районах Ленобласти.

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