Путин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Олега Табакова

Москва, , 17:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин соболезнует родным, близким, сотрудникам и ученикам, а также всем почитателям таланта народного артиста СССР Олега Табакова в связи с его кончиной, сообщил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимиру Путину сообщили о смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова.

«Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в одной из московских больниц после тяжелой продолжительной болезни умер народный артист СССР Олег Табаков.

Состояние здоровья артиста в последнее время было настолько тяжелым, что врачи вводили его в состояние искусственной комы.

Ранее в пресс-службе МХТ имени Чехова подтвердили сообщения о смерти своего художественного руководителя.

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