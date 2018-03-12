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Путин выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Олега Табакова

Общество

Народный артист СССР скончался 12 марта

Москва, 12 марта 2018, 17:45 — REGNUM  Президент России Владимир Путин соболезнует родным, близким, сотрудникам и ученикам, а также всем почитателям таланта народного артиста СССР Олега Табакова в связи с его кончиной, сообщил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимиру Путину сообщили о смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова.

«Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в одной из московских больниц после тяжелой продолжительной болезни умер народный артист СССР Олег Табаков.

Состояние здоровья артиста в последнее время было настолько тяжелым, что врачи вводили его в состояние искусственной комы.

Ранее в пресс-службе МХТ имени Чехова подтвердили сообщения о смерти своего художественного руководителя.

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Кончины деятелей культуры, искусства и спорта

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