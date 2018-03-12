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200 новых артистов выступят на 32 площадках проекта «Музыка в метро»

Общество

Пассажиры Московского метрополитена могут услышать гусляров, тульских вокалистов или Brevis Brass Band

Москва, 12 марта 2018, 17:38 — REGNUM  Более 400 артистов, желающих стать официальными голосами метро, в течение нескольких дней будут выступать перед членами профессионального жюри, которые отберут 200 лучших для участия в проекте «Музыка в метро». Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, выступления на новых площадках начнутся уже в апреле. Количество площадок для выступления увеличится с 18 до 32 в метро и на МЦК.

Среди возможных будущих участников — ансамбль гусляров, тульский мужской вокальный ансамбль, артистка, выступающая в жанре мелодекламации (чтение стихов или прозы под музыку). Также в прослушиваниях примут участие музыканты, которые уже участвовали в проекте, например, Brevis Brass Band, Владимир Семибратов, Mulerman Band.

Проект «Музыка в метро» был создан весной 2016 года Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта при поддержке Департамента культуры и Московского продюсерского центра.

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Городское благоустройство

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