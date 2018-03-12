Символ эпохи и целого поколения – Александр Хинштейн о Табакове

Москва, , 17:53 — REGNUM Люди, подобные Олегу Табакову — это та связующая нить, которая соединяет между собой разрозненные народы, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 12 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Любой великий художник работает не на сиюминутный результат и отличается от проходного тем, что работает на вечность, — заявил Хинштейн. — Пройдёт много десятилетий. Не так много великих артистов останется в памяти, но Олег Павлович будет тем, кого станут называть символом эпохи и целого поколения. Печально, когда уходят такие люди. Артисты, подобные Табакову, являются той связующей нитью, которая соединяет между собой уже разрозненные народы. Уверен, что мои сверстники на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Узбекистане испытывают сейчас те же чувства, что и мы».

Напомним, что народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта в возрасте 82 лет после нескольких месяцев тяжелой болезни. Как ранее сообщало ИА REGNUM, артист был госпитализирован 27 ноября 2017 года. Врачи установили, что организм известного актера поражен сепсисом. Ранее сообщалось, что медики ввели Олега Табакова в состояние искусственной комы.

В последнее время Олег Табаков работал художественным руководителем театра «Табакерка» и МХТ имени Чехова.

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