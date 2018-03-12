В Таджикистане чиновников обязали делать по утрам зарядку

Душанбе, , 17:39 — REGNUM Сотрудников государственных органов Таджикистана по субботам обязали принимать участие в утренней зарядке, сообщает 12 марта Asia-Plus со ссылкой на комитет по делам молодежи и спорта республики.

Отмечается, что чиновники будут принимать участие в оздоровительных утренних зарядках независимо от того, является ли суббота выходным днем.

Комитет по делам молодежи и спорта уже составил расписание субботних зарядок для различных ведомств. В графике также определено место, где будет проходить зарядки для различных ведомтсв.

Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и физической культуры. Инициатором утренних зарядок стал исполнительный аппарат президента Таджикистана.

Напомним, 5 марта в национальном параолимпийском комитете Таджикистана сообщили, что республика впервые примет участие в Параолимпийских играх. Игры проходят с 9 по 18 марта в Пхёнчхане. Страну представляет один спортсмен — лыжник Сиёвуш Илесов.

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