«Остановите геноцид»: в Литве признали потерю миллиона жителей

Вильнюс, , 16:39 — REGNUM В 2017 году из Литвы эмигрировали 57,2 тыс. постоянных жителей страны, а это число приравнивается к населению города Алитус. По словам экспертов, чтобы такая статистики перевернулась вверх ногами, Литва должна отправить ясный сигнал, что она серьезно настроена стать местом притяжения талантов, иначе урон из-за эмиграции приведёт к гибели государства в том виде, в котором оно сегодня существует, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодня, 12 марта, пресс-конференции специалисты представили предложения, что нужно делать, чтобы «такой геноцид нации был остановлен», и одно из таких предложений — учреждение нового министерства.

Согласно официальным данным, в 1990 году в Литве проживало 3,7 млн человек. Во время первой волны миграции, которая произошла в 1990—2004 годах, из Литвы на поиски лучшей жизни уехали 310 тыс. жителей. Следующая волна эмиграции была еще больше — в 2005—2016 годах страну покинули 370 тыс. жителей.

По словам специалистов, не стоит забывать и о естественном изменении смены поколений жителей, которое за 27 лет составило около 170 тыс.

«Всего за 27 лет мы лишились почти миллиона жителей Литвы», — представил ситуацию директор Европейского института при Каунасском технологическом университете Вигаудас Ушацкас.

По его словам, Литву в основном покидают работоспособные жители, в возрасте 15−64 лет, а люди старше 65 лет составляют всего 1% от эмигрировавших в 2016 году.

Было проведено исследование, в ходе которого респондентов спрашивали, каковы главные проблемы, преобладающие в Литве. 64,2% назвали неадекватно высокие цены по сравнению с зарплатами, 55,6% указали на низкие зарплаты и пенсии, которые не могут гарантировать достойную жизнь, а 43,5% назвали эмиграцию без надежды вернуться.

Отвечая на вопрос, что больше всего подталкивает жителей к миграции, респонденты назвали экономические мотивы, отсутствие социальной безопасности, недостаточна справедливость и лучшие перспективы карьеры за границей

Правда, эмигранты назвали и меры, которые могли бы помочь вернуть их в Литву. 44% респондентов сказали, что вернулись бы, если бы им было представлено нормальное рабочее место, на котором они получали бы зарплату, гарантирующую примерно такой же уровень проживания, что и за границей. Также эмигранты утверждали, что вернулись бы, если бы в стране улучшилась общая политическая и социальная ситуация, так считает 41%. В качестве третьего фактора, который обусловил бы возращение в Литву, эмигранты назвали и личные причины, такие как пожилые родители, которые нуждаются в помощи и уходе.

Реагируя на ситуацию в стране, эксперты также представили предложения, как можно остановить эмиграцию.

«В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости, потому что иностранные инвестиции плывут в страны, где применяется потолок Фонда социального страхования и где дешевле нанимать таланты. Туда отправляются и наши эмигранты», — сказал на пресс-конференции Паулюс Кунчинас, добавив, что потолок Фонда социального страхования — это минимальное необходимое условие, при котором Литва была бы привлекательной страной для инвестирования и создания привлекательных рабочих мест.

Более половины жителей Литвы (51%) одобрил бы введение потолка Фонда социального страхования, если это стимулировало бы рост зарплаты, показало упомянутое исследование.

«Важно отметить, что потолок фонда социального страхования оказал бы ощутимое влияние лишь в том случае, если бы он не превышал 5 средних зарплат, иначе положительного эффекта не будет», — сказал Кунчинас.

По словам эксперта Линаса Клюкаса, в большинстве стран ЕС иммиграционная политика занимает значительное место в стратегии развития государства, но Литве нужно четкое формирование иммиграционной политики.

«Формирование четкой иммиграционной политики в Литве позволило бы ответить на важные вопросы — каких людей нам не хватает, скольких не хватает, как мы привлечем их и интегрируем, чтобы такая иммиграция не только способствовала процветанию страны, но и была согласованы с интересами национальной безопасности. Чтобы стать конкурентоспособными в процессе привлечения талантов и капитала из-за границы, необходимо создать соответствующие конкурентоспособные условия», — сказал Клюкас.

Еще одно предложение — проблема демографического положения должна быть выдвинута на стратегический уровень исполнительной власти. Для этого должно быть создано специальное учреждение, ответственное за миграцию и инвестиции — министерство человеческих ресурсов и инвестиций.

«В Истории Литвы есть примеры хорошей практики, как, например, при координировании процессов интеграции в ЕС, когда ответственность и ресурсы были сосредоточены в одном учреждении. Предлагаемое нами новое ведомство несло бы ответственность за реализацию выдвинутых демографических и инвестиционных задач, горизонтальное и постоянное наблюдение за стратегией и решениями правительства. Примерно как во время вступления Литвы в ЕС для координирования дел Европы, глава правительства на еженедельных встречах руководил бы наблюдением за принятыми обязательствами», — сказал Ушацкас.

Участники конференции говорили о том, что эти действия сравнительно легко выполняются, и они позволили бы сравнительно быстро достигнуть того, чтобы в Литву приезжало больше людей, чем уезжало.