В Москве построят три роддома

Москва, , 15:57 — REGNUM В настоящее время в Москве в процессе строительства находятся три новых родильных дома. Об этом сегодня. 12 марта, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

В частности, по его словам, строится перинатальный центр для женщин с патологиями сердца и сосудов в ГКБ им. Ворохобова на ул. Саляма Адиля.

Также возводится неонатальный корпус в роддоме № 4 на ул. Новаторов для выхаживания недоношенных, маловесных и проблемных младенцев.

А третий новый роддом появится в Коммунарке для жителей присоединенных территорий и ближайших районов старой Москвы.

Кроме того Собянин отметил, что сейчас идет модернизация существующих родильных домов в столице.

«Отремонтировано уже 10 роддомов. Стены и крыши остались нетронутыми, а внутреннюю начинку и оборудование заменили на 100%», — сказал мэр.

Он отметил, что в Москве фактически создан новый стандарт комфортных родов — палаты на 1−3 человек для пребывания мам с малышами, индивидуальные родильные боксы вместо родзалов и свободное посещение.

Одни из важных новшеств обновленных роддомов столицы — во многих роддомах созданы отделения реанимации и выхаживания новорожденных.

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Как сообщало ИА REGNUM, поселок Коммунарка — одна из точек роста «Новой Москвы». В декабре 2015 года был утвержден проект планировки территории площадью 550 гектаров.

Проект предусматривает строительство около 4,8 млн кв. метров различной недвижимости: домов, школ, детсадов, больниц, офисов, а также дорог и линии метро к 2019 году.

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