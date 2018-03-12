Пресс-центр: Обманутые дольщики, лоббизм, миллиардные убытки

Москва, , 16:01 — REGNUM 13 марта в пресс-центре REGNUM состоится пресс-конференция, посвящённая ситуации с государственной программой «Жилье для российской семьи» в Самаре.

Вместо того, чтобы заселиться в квартиры эконом класса в жилом массиве «Березовка», люди лишились покоя и своих накоплений. К столь печальному результату, по мнению дольщиков, привели действия застройщика ООО «ИК «Недвижимость», а также должностных лиц Министерства строительства Самарской области.

Строительство домов, участвующих в госпрограмме, прекратилось сразу после того, как все квартиры в них были проданы.

Чиновники из Минстроя лишь развели руками, снимая с себя любую ответственность, утверждая, что они не нарушали законодательство. Но тогда как такое стало возможным? Ведь именно они выбрали строительную компанию с многочисленными нарушениями, подписывали с ней договора.

Дольщики уверены, что исполнительная власть на местах лоббирует интересы фирм, не имеющих собственных средств и опыта в строительстве подобных объектов. Органы исполнительной власти помогают таким компаниям получать аккредитации в государственных программах. Идёт реклама, банки дают ипотечные кредиты, молодые семьи берут ипотеки с господдержкой, приносят материнские и жилищные сертификаты. Как только все денежные средства собраны, застройщики начинают банкротство юридического лица. Денежные средства дольщиков выводятся в неизвестном направлении.

Самарским дольщикам пришлось самим провести расследование и выявить всю цепочку действующих лиц. Им удалось добиться увольнения со своих мест ряда высокопоставленных чиновников Минстроя. Среди них заместитель министра Елена Усанова, бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова и бывший замруководителя административного департамента министерства Юрий Панин. Эта маленькая победа может оказаться ключевым поворотом во всей системе взаимоотношения обманутых дольщиков и региональных властей. Эксперты расскажут каким образом.

В пресс-конференции примут участие:

Костиков Игорь Владимирович —председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг»,

Коваленко Владислав Владимирович — председатель политической партии «Города России»,

а также обманутые дольщики.

Начало мероприятия в 13:00.

Регистрация гостей и участников с 12:30

Аккредитация СМИ:

Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж