В Калужской области в 2017 году поострили 864 тыс. кв. метров жилья

Калуга, , 15:26 — REGNUM В Калужской области в 2017 году построено 864 тыс. м кв. жилья, что является рекордным показателем для региона. Об этом 12 марта на заседании регионального кабинета министров заявил глава областного министерства жилищного строительства Егор Вирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Виркова, в Калужской области увеличили объём строительства жилья экономкласса. Это 1240 квартир по программе «Жильё для российской семьи». Также по программе улучшения жилищных условий социальные выплаты получила 181 молодая семья. Общая сумма выплат составила 163,3 млн рублей. Ещё 200 молодым семьям предоставили дополнительные выплаты в объеме более 28 млн рублей.

25,4 млн рублей пошли на социальные выплаты для возмещения части первоначального взноса и платежа по ипотечным кредитам 102 сотрудникам предприятий, осуществляющих деятельность на территориях технопарков. Аналогичные выплаты на сумму 6,89 млн рублей получили 225 медработников госучреждений здравоохранения.

С 2011 по 2016 годы в области построено 74 тыс. кв. м арендного жилья, реализовано пять проектов: три — в Калуге, по одному в Обнинске и Белоусово Жуковского района. По данным министерства труда и социальной защиты области, 2017 году 52% многодетных жителей региона обеспечили земельными участками. Так, на 1 февраля 2018 года на учёте находились 11 022 гражданина, муниципалитетами было выделено 6433 участка, землю получили 5748 граждан.

В целях подробного информирования застройщиков о строительных организациях области, с которыми они могли бы сотрудничать при возведении новых объектов, губернатор области Анатолий Артамонов предложил дополнить и расширить очередное издание «Справочника стройиндустрии Калужской области».

Напомнить, как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужский регион четвёртый год занимает третье место среди регионов России по одному из основных показателей темпа ввода жилья — квадратным метрам на душу населения. Первую и вторую позицию занимают Московская и Липецкая области.

В 2017 году строительство жилья вели на территории всех муниципальных образований Калужской области. Построено 421 тыс. кв. метров индивидуального жилья, что на 20% больше, чем в 2016 году.

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