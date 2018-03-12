Курорты Крыма будут развивать по краснодарскому опыту

Симферополь, , 15:24 — REGNUM Крым и Краснодарский край имеют много общих достоинств и проблем в курортной сфере, а также большой опыт мощного инфраструктурного развития, который, несомненно, пригодится на полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, комментируя подписание пятилетнего соглашения о сотрудничестве регионов в туристической сфере, которое состоялось 11 марта.

«Здесь всё просто и очевидно. Крым и Краснодарский край являются самым популярным направлением внутреннего туризма для российских граждан. Мы соседи, находимся рядом, имеем примерно одни и те же достоинства и проблемы, поэтому объединение усилий вполне логично. Тем более у наших коллег уже наработан определённый опыт законодательной и практической работы, в области развития пляжного туризма, классификации, да и всей курортной отрасли. К тому же Краснодарский край имеет опыт мощного инфраструктурного строительства, то, что нам ещё предстоит сделать, они уже давно сделали», — отметил парламентарий.

В частности, по его словам, крымские власти уже применяют на полуострове краснодарский опыт развития сельского зелёного туризма.

«У них уже давно проводятся по этому направлению серьёзные мероприятия, разработаны соответствующие нормативные документы. Мы взяли всё это за основу и с 2018 года собираемся реализовать в Крыму», — подчеркнул Алексей Черняк.

По информации Минкурортов РК, 11 марта Крым и Краснодарский край заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в туристической сфере.

В частности, регионы намерены вести скоординированную политику в области развития туризма, индустрии гостеприимства и межрегионального сотрудничества.

«С Краснодарским краем нас объединяет общее побережье, общие перспективы в формировании турпродуктов, общие исторические и культурные ценности и даже гастрономические предпочтения в виде черноморской кухни. Нас объединяют транспортные потоки и Крымский мост», — прокомментировал подписание документа глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он также отметил не только схожие преимущества, но проблемы: высокую стоимость перелёта в сезон, вопросы вывода туристического бизнеса из тени и т.д.

В свою очередь министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди заявил, что в рамках соглашения планируется создание единой сети туристских маршрутов и экскурсий.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным в 2017 году полуостров посетило более 5 млн туристов, при этом специалисты зафиксировали снижение турпотока на 4,2% по сравнению с январем — августом 2016 года, когда в Крыму побывали 5,57 миллиона отдыхающих. В 2015 году — 4,6 миллиона человек.

Глава региона Сергей Аксёнов позже отмечал, что туристы, приезжающие в Крым, по-прежнему предпочитают «дикий» отдых и частный сектор гостиницам и пансионатам.

«Это информация к размышлению и для курортного бизнеса, и для органов власти. Главное на сегодняшний день — обеспечить модернизацию курортной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, разумное и конкурентоспособное соотношение «цена-качество» услуг. Причём делать это надо в сжатые сроки. С открытием нового аэропорта (май 2018 года), автомобильного моста через Керченский пролив (декабрь 2018-го) и особенно железнодорожного моста (декабрь 2019-го) туристический поток резко вырастет. Мы должны быть к этому готовы», — комментировал ситуацию чиновник.

По мнению местных чиновников, нынешняя транспортная инфраструктура Крыма позволяет принять до 6 млн туристов, но после открытия Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь эти показатели вырастут почти вдвое.

«С той транспортной логистикой, которая у нас есть, можно принять максимум шесть миллионов человек. Больше наш старый аэропорт и паромная переправа не могут осилить. Но после введения в эксплуатацию Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь полуостров сможет принимать 8−10 миллионов туристов», — заявлял в феврале Алексей Черняк, подчёркивая, что главная задача властей и бизнеса на данном этапе — это повышение качества услуг, чтобы количество желающих вернуться, а также порекомендовать Крым другим людям только росло.