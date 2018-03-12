В немецком Киле началась двухнедельная конференция по борьбе с экстремизмом

Киль, Германия, , 15:19 — REGNUM В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн началась двухнедельная конференция «Международные недели против расизма». С 12 по 24 марта в Киле, Любеке, Хайде и других городах пройдут тематические мероприятия, сообщает Süddeutsche Zeitung.

На первом заседании конференции в одной из гостиниц Киля, где собрались около тысячи участников, выступил министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Ханс-Йоахим Гроте (ХДС), призвавший бороться с экстремизмом.

«Экстремизм в целом угрожает нашему плюралистическому обществу — неважно, с какой стороны», — заявил Гроте. — Мы должны бороться с ним решительно, прежде чем потенциальная опасность станет конкретными действиями».

По его мнению, важны превентивные меры и просветительская работа. Министр назвал расизм «неотложной социальной проблемой».

В конференции принимают участие различные некоммерческие организации, «Демократический центр Шлезвиг-Гольштейна», турецкая община и другие институты.

Мероприятие поддержано федеральной программой «Живая демократия: активная борьба с правым экстремизмом, насилием и враждебностью», а также двумя местными программами по продвижению демократии и борьбе с экстремизмом на религиозной почве.

На конец 2016 года из 82 млн жителей Германии более 10 млн составляли мигранты. Самая крупная иноязычная община Германии — турецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность третьей по популярности политической партии «Альтернатива для Германии», обвиненной в расизме, рассматривается спецслужбами Северной Вестфалии.

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