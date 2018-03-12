Голодец: Продолжительность жизни в РФ должна достичь 80 лет

Москва, , 14:45 — REGNUM Продолжительность жизни и активное долголетие — абсолютный приоритет развития общества в России. Об этом сегодня, 12 марта, заявила вице-премьер Ольга Голодец на открытие форума «Активное долголетие Москвы — 2018», сообщается на сайте правительства РФ.

По ее словам, поставлена цель — достичь в России 80-летнего рубежа по продолжительности жизни, это наше обязательство.

«Надо понять, каким образом можно сделать жизнь людей старшего возраста активной, интересной и содержательной», — отметила Голодец.

Также очень важно сделать качественной жизнь тех, кто перешагнул определенный возрастной рубеж, считает вице-премьер.

Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в РФ численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает 7 тысяч человек.

Читайте также: Продолжительность жизни сельских жителей в РФ увеличилась на 2,5 года

В последние годы в системе здравоохранения России изменилось отношение к уходу за пожилыми людьми.

«Разработаны профессиональные стандарты службы гериатрической помощи, которая работает на территории всей нашей страны. Самое важное, чтобы люди старшего возраста чувствовали себя полноценными членами общества», — подчеркнула она.

Читайте также: Впервые в Москве стартует масштабный проект по активному долголетию

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году запустят первый в России масштабный проект по организации активного и интересного досуга для пенсионеров. Проект будет запущен в пилотном режиме.

В рамках проекта для людей пожилого возраста будут бесплатно организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявляла, что продолжительность жизни граждан впервые достигла 72,5 лет, увеличившись за 7 месяцев 2017 года на 0,63 года.

Читайте также: Продолжительность жизни в России достигла 72,5 лет