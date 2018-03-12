Чебоксары выставят на голосование 18 проектов благоустройства

Чебоксары, , 14:35 — REGNUM 18 марта, в день президентских выборов, в столице Чувашии также пройдет рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2018 году. Из 18 предложенных проектов чебоксарцам предстоит выбрать три — дизайн-проекты размещены в сети, а расширенное обсуждение состоится 13 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На рассмотрение горожанам будут представлены 18 общественных пространств, включенные в пятилетнюю программу формирования городской среды. Среди них наиболее крупные — это проект благоустройство Московской набережной (II и III этап), театральной набережной Чебоксарского залива (спортивная зона), сквера им. К. Иванова (II и III этапы), Красной площади, кадетского сквера за дворцом культуры Тракторостроителей.

Также предлагается включить в программу благоустройства территории возле универмага «Шупашкар» (с обустройством фонтанов), парк культуры в дубовой роще по улице Ашмарина, аллею по ул. Айзмана, «Аллею искусств», «Дубовую рощу», «Дорисс парк», парк по площади Победы (Чапаевский поселок), а также скверы — электротехников, по ул. М. Горького, имени В. И. Чапаева, имени академика Г.Н. Волкова, возле дворца культуры «Салют» и по Московскому проспекту.

В мэрии Чебоксар отмечают, что вечером 13 марта в большом зале администрации пройдёт «обсуждение дизайн-проектов благоустройства ключевых общественных пространств столицы республики, которые планируется обустроить до 2022 года». В числе приглашенных — специалисты управлений архитектуры и градостроительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары, АО «Чувашгражданпроект», активисты территориальных органов самоуправления, председатели и активисты советов многоквартирных домов. Ранее проекты были обсуждены в администрациях Калининского и Ленинского и Московского районов.

18 марта на избирательных участках Чебоксар пройдет рейтинговое голосование, в ходе которого каждый чебоксарец может выбрать от одного до трёх общественных пространства, которые, по его мнению, должны быть обустроены уже в 2018 году.

«Три общественных пространства, которые наберут наибольшее число голосов жителей города, будут благоустроены и реконструированы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», — говорят в администрации Чебоксар.

Отметим, что в 2018 году в Чувашии на поддержку программ формирования комфортной городской среды предусмотрено 263 млн рублей средств из федерального бюджета, на обустройство мест массового отдыха (парков) — 5 млн рублей. Участниками приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» могут стать территории в девяти районах и пяти городах (Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля).

Напомним, в 2017 году в Чувашии благоустроены 73 дворовые территории, 14 общественных пространств и четыре парка. Установлено более 400 элементов спортивного и свыше 350 элементов игрового оборудования. На эти цели из федерального бюджета было выделено 265,7 млн рублей.