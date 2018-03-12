В Ставрополе врача-педиатра обвинили в смерти годовалого ребёнка

Ставрополь, , 14:33 — REGNUM В больнице Ставрополя умер годовалый мальчик. В смерти ребёнка следственные органы подозревают участкового врача-педиатра третьего педиатрического отделения городской детской клинической поликлиники № 2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 12 марта, уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Инцидент, который закончился трагедий, произошёл в сентябре 2017 года. Тогда в регистратуру поликлиники обратилась женщина с жалобами на влажный кашель и кожные покровы её годовалого сына. Дежурный врач-педиатр в тот же день прибыла по вызову на дом. Осмотрев ребёнка и собрав краткий анамнез, она поставила диагноз «ОРВИ: острый ларингит. Стеноз 0 степени» и назначила лечение.

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«При этом врач уверила женщину, что причин для беспокойства не имеется, как и необходимости в госпитализации», — добавили в следственном ведомстве.

Однако два дня спустя мальчик был госпитализирован в больницу со стенозом гортани третьей степени. Спасти маленького пациента, несмотря на все усилия врачей, не удалось. В тот же день он скончался в медучреждении.

Следствие полагает, что к летального исхода можно было избежать, если бы врач поставил правильный диагноз и незамедлительно направил ребёнка на госпитализацию.

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, вероятнее всего из-за врачебной ошибки в Ставропольском крае в 2013 году спустя сутки после рождения в одной из районных больниц умерла девочка. Факт вскрылся после публикации в одной из районных газет. В апреле 2017 года инцидентом занялось следствие.

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