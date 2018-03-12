Число жертв крушения самолёта в Непале возросло до 50

Катманду, , 14:11 — REGNUM При крушении пассажирского самолёта авиакомпании US-Bangla в столице Непала погибли 50 человек, передает Kathmandu Tribune. По последним данным, 25 человек спасены и доставлены в медицинские учреждения.

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В свою очередь сотрудник непальской полиции сообщил, что в авиакатастрофе в Катманду по меньшей мере 38 человек погибли, 23 получили ранения, судьба ещё десяти человек по-прежнему остаётся неизвестной.

В настоящее время международный аэропорт Катманду имени Трибхувана, где произошла трагедия, закрыт. Все запланированные на сегодня, 12 марта, рейсы отменены, прибывающие самолёты перенаправляют в близлежащие аэропорты.

По предварительной информации, граждан России на борту разбившегося самолёта не было. Об этом сообщили в посольстве России в Непале.

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Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт частной бангладешской авиакомпании US-Banglа потерпел крушение 12 марта недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. По предварительным данным, на борту лайнера, летевшего из Дакки, столицы Бангладеш, могли возникнуть технические неполадки.

Сообщалось, что самолёт накренился во время посадки, а затем рухнул восточнее взлетно-посадочной полосы и загорелся.

По данным министерства туризма Непала, на борту самолёта, разбившегося сегодня, 12 марта, в аэропорту столицы страны Катманду, были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей, 25 из них спасены и доставлены в медучреждения.

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