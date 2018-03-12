На Урале мать, у которой отняли пятерых детей, получает угрозы в соцсетях

Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM На Урале семья Савченко, у которой в конце февраля органы межведомственного взаимодействия отобрали пятерых детей, обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец семейства.

«Сегодня отправил заказное письмо, на почте сказали, что доставлено оно будет в течение двух дней», — сообщил Иван Савченко.

В жалобе указано, что детей забрали на основании анонимного звонка прямо из дома, когда семья укладывалась спать. По мнению заявителя, оснований для изъятия детей из семьи, регламентированные статьёй 77 Семейного кодекса Российской Федерации, не было, поскольку детям не существовала непосредственная угроза для жизни и здоровья.

«На основании вышеизложенного, прошу Вас срочно рассмотреть мою жалобу и оказать содействие по возвращению моих детей в семью», — написала его супруга.

Иван Савченко добавил, что в прошедшие праздничные выходные его супруга получала в социальных сетях «подарки» на 8 марта в виде угроз через личные сообщения. Он сообщил, что недоброжелатели писали что «она никогда не получит детей» и будет «лишена родительских прав», при этом отметил, что те кто ей писали к органам опеки и полиции отношения не имеют. Тем не менее, его супруга, которая и так подвергалась эмоциональному стрессу, тяжело реагирует на них.

Иван Савченко сообщил, что негативные сообщения в «личку» пишет одна из родственниц несовершеннолетней, которая сообщила о том, что в семье Савченко якобы избивают детей.

Отметим, что на данный момент женщина находится в больнице с двухлетним ребёнком, остальные дети переведены в социально-реабилитационный центр (СРЦ), причём согласия на помещение их туда законные представители несовершеннолетних не давали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее многодетная мать обратилась в следственный комитет с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям сотрудников органов межведомственного взаимодействия, которые отобрали пятерых детей из семьи.

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В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что заявление было принято. Организована доследственная проверка. Причём в пресс-службе управления уточнили, что также проводится проверка и в отношении семьи, из которой забрали детей.

Напомним, что детей отобрали вечером 26 февраля. В квартиру вошли сотрудники управления социальной защиты, патрульно-постовой полиции и ПДН. Они сообщили, что к ним поступил сигнал о том, что в семье Савченко якобы избивают детей. Чиновники начали осмотр детей, а затем потребовали одеть их. Всё это время Иван Савченко вёл видеосъёмку происходящего. Они с супругой сообщили, что не намерены отдавать детей, но под давлением чиновников были вынуждены это сделать. В итоге пятерых детей в возрасте от двух до 14 лет увезли в инфекционное отделение больницы города Карпинска.

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На следующий день мать вызвали в органы опеки и попечительства и потребовали написать заявление о добровольном помещении детей в СРЦ, но она отказалась, так как уверена, что дети не нуждаются в социальной реабилитации и должны находиться рядом с родителями.

Тогда ей сообщили, что вернут детей после того, как её супруг отправится проживать по другому месту жительства, при этом посещать детей в больнице разрешили только женщине.

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В течение десяти дней всех пятерых детей удерживали в инфекционном отделении, так и не пояснив на основании каких законов, детей отобрали из семьи. А 7 марта женщине разрешили лечь в больницу с двухлетним ребёнком и то, только потому, что в СРЦ нет ясельного отделения.

Савченко считают, что государственные чиновники буквально преследуют их семью. Аналогичный инцидент произошёл в 2013 году, когда так же, без пояснения причин, детей забрали на месяц из семьи, но потом вернули.

На этот раз Савченко уверены, что история началась после того, как старший 20-летний сын женщины от другого брака Олег напал на Ивана Савченко и нанёс ему ножевые ранения (возбуждено уголовное дело по ст. 111 КУ РФ). После этого подруга Олега позвонила по «телефону доверия» и сообщила о якобы имевшем место насилии в семье. Теперь, по словам Ивана, родственница несовершеннолетней, которая совершила донос, угрожает его супруге через соцсети.

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