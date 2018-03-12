За похищение и избиение бывшей супруги осуждён житель Калуги

Калуга, , 13:56 — REGNUM В Калужской области вынесен обвинительный приговор похитителю человека. Как сообщила 12 марта ИА REGNUM государственный обвинитель, помощник прокурора Калуги Ольга Морозова, на скамье подсудимых оказался 36-летний калужанин. Жертсовй злоумышленника стала его бывшая жена.

Уголовное дело рассматривалось в Калужском районном суде. Доказано, что мужчина, угрожая ножом, сначала жестоко избил экс-супругу, причинив ей множественные телесные повреждения, а затем похитил. На такси он довёз свою жертву до своего дома, где продолжал удерживать против её воли. Любые попытки убежать тиран пресекал новыми избиениями.

Читайте также: Пьяный калужанин забил до смерти мать, запретившую ему сесть за руль

На помощь пришли соседи злоумышленника, которые приютили у себя женщину и вызвали полицию.

На допросе обвиняемый заявил, что синяки у бывшей жены появились в результате обычной ссоры, а он сам просто защищался.

«Свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, осужденный не признал», — сказала Ольга Морозова.

Суд приговорил хулигана к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Калужской области был вынесен приговор местному жителю, который убил свою мать. С пожилой женщиной сын расправился из-за того, что она пыталась запретить ему садиться пьяным за руль. Суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге вынесен приговор трём убийцам пенсионера