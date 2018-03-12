В Германии скончался актер Зигфрид Раух

Пенцбург, Германия, , 13:43 — REGNUM Ушел из жизни популярный немецкий актер Зигфрид Раух. Смерть наступила в результате падения с лестницы в его родном городке Унтерзёхеринге, сообщает Radio Oberland.

Информацию о кончине 85-летнего актера подтвердила полиция баварского города Пенцбурга.

Зигфрид Раух родился 2 апреля 1932 года и мечтал стать архитектором, но неожиданно увлекся театром. Он начал актерскую карьеру в 1956 году. За свою долгую жизнь Зигфрид Раух снялся в шести десятках фильмов. Широкая известность пришла к актеру в 1971 году после участия в картине «Ле Ман».

С 1999 по 2013 годы Раух играл роль капитана Якоба Паульсена, одного из главных героев культового сериала «Корабль мечты». Последнюю роль он исполнил в комедийном сериале «Knallerkerle» в 2017—2018 годах.