Понедельник, 12 Марта 2018 года
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В Германии скончался актер Зигфрид Раух

Общество

Популярный актер погиб в результате несчастного случая, упав с лестницы

Пенцбург, Германия, 12 марта 2018, 13:43 — REGNUM  Ушел из жизни популярный немецкий актер Зигфрид Раух. Смерть наступила в результате падения с лестницы в его родном городке Унтерзёхеринге, сообщает Radio Oberland.

Информацию о кончине 85-летнего актера подтвердила полиция баварского города Пенцбурга.

Зигфрид Раух родился 2 апреля 1932 года и мечтал стать архитектором, но неожиданно увлекся театром. Он начал актерскую карьеру в 1956 году. За свою долгую жизнь Зигфрид Раух снялся в шести десятках фильмов. Широкая известность пришла к актеру в 1971 году после участия в картине «Ле Ман».

С 1999 по 2013 годы Раух играл роль капитана Якоба Паульсена, одного из главных героев культового сериала «Корабль мечты». Последнюю роль он исполнил в комедийном сериале «Knallerkerle» в 2017—2018 годах.

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