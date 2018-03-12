Новгородцы созвали митинг за три недоблагоустроенных сквера

Великий Новгород, , 13:36 — REGNUM Жителей Великого Новгорода на митинге призвали «ответственно подойти к процессу рейтингового голосования по отбору общественных территорий и поддержать своим голосом те три сквера и парка, благоустройство которых уже было начато в 2017 году». Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе думы Великого Новгорода, митинг состоялся 10 марта на территории парка Юности. Участники акции — члены общественных советов по развитию парков и скверов — призывали голосовать за парк Юности, сквер у реки Веряжа и парк у микрорайона Луговой.

По мнению митинговавших, благоустройство этих трёх общественных пространств нужно завершить.

Так, например, в парке Юности, торжественно открытом после благоустройства в декабре 2017 года, необходимо организовать освещение, озеленение, решить проблему с дренажом.

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При этом в ходе рейтингового голосования, которое состоится в Великом Новгороде одновременно с выборами президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, новгородцам предложат выбрать три территории из десяти. Помимо парка Юности, парка Луговой и сквера у реки Веряжа в Западном микрорайоне, в список попали участки набережной реки Волхов (участок Софийской набережной от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист» и от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне), давно нуждающиеся в благоустройстве.

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В списке также — Ильина улица, участок напротив Дворца культуры и молодёжи «Город», сквер на набережной реки Гзень, парк 30 летия Октября, сквер «Любовь и голуби» у колледжа искусств на улице Большой Московской.

По данным пресс-службы мэрии, общий объём финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году предусмотрено в объёме 105,3 млн рублей, из которых 78,67 млн рублей — средства из областного и федерального бюджета, 21,06 млн рублей — средства бюджета Великого Новгорода, 5,6 млн рублей — внебюджетные средства. Из общей суммы 56 млн рублей будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 41,5 млн рублей — на благоустройство общественных территорий и 7,8 млн рублей — на благоустройство парков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рейтинговом голосовании по отбору территорий смогут принять участие новгородцы в возрасте от 14 лет. Для голосования в зданиях, где расположены избирательные участки по выборам президента РФ, но в других помещениях будут размещены счётные участки. Всего в Великом Новгороде откроются 62 счётных участка.

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