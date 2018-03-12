«Запарили!»: как в Перми делят «Пушкинскую» баню

Пермь, , 15:49 — REGNUM В Перми разгорается скандал вокруг «Пушкинской» бани. Всплеск противоречивых комментариев захлестнул соцсети. Большинство придерживается мнения, что в настоящее время такие бани необходимы, например, для — для пенсионеров, жителей ветхого жилого фонда и тех, кому банные процедуры прописаны медиками.

В интернете создана петиция, которая адресована главе Перми, губернатору Пермского края и президенту России. Примечательно, что автором является дочь арендатора муниципальной бани. Как отметила автор обращения, длительное время вокруг здания идёт нездоровая борьба. Атака якобы наблюдается как со стороны представителей большого бизнеса, так и со стороны отдельных сотрудников администрации города.

«Мой отец — честный и доверчивый предприниматель, который ждет того же от других. Больше нет сил наблюдать за бесчеловечным отношением к предпринимателям, желанием забрать всё бесплатно», — подчеркнула автор петиции.

Добавим, что за семь дней обращение подписали лишь около 250 человек. Между тем, в пермских пабликах обсуждение акции в поддержку «Пушкинской» бани набирает обороты. Это последняя крупная муниципальная баня в центре города, сохраняющая льготные цены четыре дня в неделю.

«Некоторые люди физически не могут вымыться качественно в ванне (в силу возраста или физических возможностей). Ну не могут они полноценно отмыть тело дома. Баня позволяет таким людям еженедельно поддерживать чистоту свою. Вам же самим не приятно, если в общественном месте от человека пахнет не мытым телом.

Общественная баня доступна финансово, в отличие от сауны. Час аренды сауны более менее приличной начинается от 600 р, билет же в общественную баню 250 р, в дни пенсионеров 150 р. Вот и получается либо 2400 р в месяц на банальное поддержание чистоплотности либо 1000 (600) руб. Пенсионеров у нас много, ходят они в пушкинскую баню постоянно. Для них лишние 1400 это неделя, а то и две бюджет на продукты. Что касается не пенсионеров, я тоже хожу в эту баню с мамой. Ей она нужна для здоровья кожи (врач сказал). Я с ней хожу за компанию», — написала одна из пользователей соцсетей в защиту общественной помывочной (орфография и пунктуация сохранены).

В центре Перми прошли пикеты в защиту бани. Пикетчики вышли на улицу с транспарантами: «Запарили!», «В Перми у администрации множество проблем — как съездить на Канары, купить кабриолет, а на ремонт бани денег у них нет!», «Кто заказал баню?». По словам участников протестной акции, складывается ощущение, что земельный участок под баней готовят для нового хозяина, и в случае, если баня будет передана кому-то другому, с последней крупной муниципальной баней в городе можно будет попрощаться.

Впрочем, далеко не все граждане настроены столь пессимистично. Некоторые считают, что речь идёт лишь о смене арендатора. От того, кто будет арендовать баню, немногое изменится, полагают горожане.

Отметим, с 2003 года арендатором бани является предприниматель Валерий Я. В 2004 году с мэрией он заключил договор на 10 лет. По истечении этого времени его продлили на неопределённый срок. Его расторжение определяется внутренним регламентом Департамента имущественных отношений городской администрации.

Инициативная группа, выступившая в защиту бани, отметила, что в 2008 году для арендаторов объектов банного хозяйства были ликвидированы все льготы в одностороннем порядке. За годы аренды предприниматель Я. инвестировал в здание десятки миллионов рублей, заявляют активисты. В 2007 году он получил разрешение на строительство пристроя к бане, где намеревался открыть оздоровительный центр. Сейчас на месте только свайное поле. Столь бурная деятельность и пакет разрешительных документов спровоцировали якобы и заинтересованных лиц к рейдерским действиям.

Представители инициативной группы «Пермь Правдивая», созданной в поддержку бани, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что официально чиновники с ними на связь не выходили. А неофициально якобы спрашивали — не хотят ли прекратить пикеты, чтобы шума не было.

В администрации Перми корреспонденту ИА REGNUM изложили свою позицию по поводу ситуации. По информации мэрии, арендатор довёл здание до такого состояния, что в нынешнем виде баню небезопасно эксплуатировать. По этой причине мэрия намерена сменить арендатора и привести баню в порядок, поскольку она востребована жителями города.

«Если вы сдаёте в аренду квартиру, а арендатор привёл её в упадок, да ещё и не платит арендную плату, что вы сделаете? Смените арендатора», — сказал руководитель информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских.

Срок и размер задолженности по арендной плате в мэрии не уточнили. Но уже можно предположить, что «Пушкинская» баня в Перми будет сохранена. С нынешним арендатором или с новым, покажет время.