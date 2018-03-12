В Дагестане задумались, как не провалить детскую оздоровительную кампанию

Махачкала, , 13:31 — REGNUM В Дагестане началась работа по выяснению состояния детских лагерей отдыха. Министр образования республики Уммупазиль Омарова, побывавшая в трех из них, заявила о серьезных недостатках, которые позволяют усомниться, что эти места отдыха способны принимать детей.

Так, территории лагерей «Каспий», «Маяк» и «Анжи-мастер» не облагорожены, напоминают скорее заброшенные участки, чем место, где должны набираться здоровья дети, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе республиканского минздрава. В непригодном состоянии находятся пищеблоки, спальные комнаты, санузлы. Все помещения нуждаются в капитальном ремонте.

«Дети не должны отдыхать в таких условиях. Мы будем ставить вопрос об эффективности работы данных учреждений», — подчеркнула министр, обеспокоенная состоянием лагерей.

Есть также вопросы у главы ведомства к руководству лагерей по поводу отчуждения части их территории, находящейся в прибрежной зоне. На этом месте арендаторы в настоящее время ведут активное строительство. Омарова поручила установить законность передачи земель.

Кроме того, в преддверии детского оздоровительного сезона министр образования, которая одновременно является вице-премьером, поручила создать комиссию и проверить все оздоровительные учреждения республики. В состав комиссии вошли представители минобра, минздрава, управления Роспотребнадзора, МЧС и МВД. Им предстоит проверить состояние 41 учреждения отдыха, которые внесены в предварительный список потенциальных участников летней детской оздоровительной кампании.

Отметим, в 2018 году власти Дагестана намерены охватить организованным отдыхом более 13 тыс. детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Дагестане планировалось обеспечить летним организованным отдыхом более 46 тысяч детей и подростков. Однако уже в середине июня выяснилось, что из 41 учреждения отдыха, имеющегося в регионе, 12 лагерей совершенно не готовы к приему детей. Практически все детские лагеря построены в 60−70-х годах 20-го века.

В первую смену из них открылись всего 23, во вторую смену — 20 лагерей, а в третью были готовы к приему детей всего семь лагерей. Организацию летней оздоровительной кампании детей в 2017 году спикер парламента Хизри Шихсаидов назвал проваленной.