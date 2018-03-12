В Казахстане за полгода почтовые дроны доставили 1,5 тонны грузов

Астана, , 13:18 — REGNUM В Казахстане с сентября 2017 года в работу запущены десять дронов, которые за последние полгода доставили полторы тонны грузов в 30 населенных пунктов, сообщает 12 марта «Казинформ» со ссылкой на председателя правления «Казпочты» Сакена Сарсенова.

По его словам, дроны доставляют посылки, письма и газеты в отдаленные населенные пункты, в том числе в горной местности.

Председатель правления «Казпочты» отметил, что грузоподъёмность одного дрона составляет два килограмма.

Сарсенов добил, что «Казпочта» использует летательные аппараты на основе сервисной модели — оплачивает каждый полет. Стоимость доставки одного килограмма составляет 90 тенге (15,94 рубля).

Напомним, 29 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в 2018 году в Карагандинской области республики будет запущен пилотный проект доставки лекарств на дом через почту.

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