Понедельник, 12 Марта 2018 года
14:41:50 МСК

В Казахстане за полгода почтовые дроны доставили 1,5 тонны грузов

Общество

Дроны доставляют посылки, письма и газеты в отдаленные населенные пункты

Астана, 12 марта 2018, 13:18 — REGNUM  В Казахстане с сентября 2017 года в работу запущены десять дронов, которые за последние полгода доставили полторы тонны грузов в 30 населенных пунктов, сообщает 12 марта «Казинформ» со ссылкой на председателя правления «Казпочты» Сакена Сарсенова.

По его словам, дроны доставляют посылки, письма и газеты в отдаленные населенные пункты, в том числе в горной местности.

Председатель правления «Казпочты» отметил, что грузоподъёмность одного дрона составляет два килограмма.

Сарсенов добил, что «Казпочта» использует летательные аппараты на основе сервисной модели — оплачивает каждый полет. Стоимость доставки одного килограмма составляет 90 тенге (15,94 рубля).

Напомним, 29 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что в 2018 году в Карагандинской области республики будет запущен пилотный проект доставки лекарств на дом через почту.

Читайте ранее в этом сюжете: С доставкой на дом: в Казахстане почта займется лекарствами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить